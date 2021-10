9.45 Covid,nel mondo superati 5 mln di morti Il numero dei decessi causati dalla pandemia da Covid-19 nel mondo ha supe- rato la soglia dei 5 milioni. Lo rife- risce l'agenzia Reuters. I casi di con- tagio accertati dall'inizio dell'emer- genza è di oltre 234,2 milioni. Sempre secondo la Reuters, più della metà dei decessi settimanali sono avve- nuti negli Stati Uniti, in Russia, in Brasile, in Messico e in India. La va- riante Delta ha fatto emergere il diva- rio fra Paesi ricchi e poveri per quan- to riguarda la campagna vaccinale.