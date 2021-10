12.00 Musica, Sting compie settant'anni Agenda piena di impegni per Sting che compie 70 anni. Il musicista in questi giorni è in tour, in attesa del suo nuovo album, "The bridge", che uscirà a novembre. Oggi per il suo compleanno è ospite di "Felicità" su Rai2. Il rocker, in forma smagliante, con una carriera invidiabile iniziata con i Po- lice e poi proseguita da solista, è an- che un'icona dell'impegno per i diritti umani. A rendere invidiabile la forma del cantautore britannico anche la scelta di vivere nella sua tenuta in Toscana, dove produce il vino.