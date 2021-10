22.11 Clima,Regina:occhi mondo su Regno Unito "Gli occhi del mondo" saranno puntati sulla Scozia dal 31 ottobre al vertice delle Nazioni Unite sul clima. Lo ha detto la regina Elisabetta II al parlamento scozzese. Sguardi "puntati sul Regno Unito quando i leader si riu- niranno (per 12 giorni, ndr) per af- frontare le sfide del cambiamento cli- matico", ha detto. "C'è un ruolo chiave per il parlamento scozzese per contri- buire a creare un futuro migliore e più sano per tutti, e per impegnarsi con le persone che rappresentano, soprattutto i nostri giovani", ha aggiunto.