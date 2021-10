1.00 Comunali, alle 23 ha votato il 41,65% Il dato complessivo dei votanti alle ore 23 rilevato dal Viminale per le elezioni comunali è del 41,65%. Nel 2016 - quando si votava in un solo giorno - era stato del 61,49%. Questa Tornata amministrativa coinvolge 1.153 municipi ma il dato diffuso dal Mini- stero dell'Interno non tiene conto del- le comunali in corso in Friuli Venezia Giulia. A Roma l'affluenza è stata del 36,8%. Finora hanno votato 868.757 su 2.359.248 aventi diritto. La precedente tornata nel 2016,con un solo giorno a disposizione,aveva votato il 57%.