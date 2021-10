04/10/2021 15:37 Exit Poll per la Regione Calabria 15.37 Exit Poll per la Regione Calabria CANDIDATI PRESIDENTI % ROBERTO OCCHIUTO 46,5-50,5 AMALIA CECILIA BRUNI 24,0-28,0 LUIGI DE MAGISTRIS 21,0-25,0 GERARDO MARIO OLIVERIO 1,5-3,5 Copertura campione 80% ore 15.00 Consorzio Opinio per Rai Ricerca soggetta a errore statistico