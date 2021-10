20.56 Tajani: FI primo partito della Calabria "Sono particolarmente orgoglioso per i risultati. Forza Italia gode di ottima salute e dove non cresce tiene molto bene. Non siamo il primo partito del centrodestra, ma il primo della Cala- bria". Così il vicepresidente FI, Taja- ni, commentando i risultati delle ele- zioni regionali. "Occhiuto è il nostro orgoglio, Berlu- sconi ancora una volta ha dimostrato di saper scegliere i suoi candidati. Oc- chiuto è il quarto presidente regionale con Piemonte, Molise e Basilicata", ha aggiunto.