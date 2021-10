23.00 Visco: crescita 6% dipende da vaccinati "Quest'anno una crescita del Pil al 6% è un ordine di grandezza" plausibile, dice il governatore di Bankitalia Visco "Tutto dipenderà da come andrà nei prossimi mesi il piano di vaccinazione" La digitalizzazione dell'economia, del- la finanza "offre nuove opportunità, ma se non governata efficacemente pone an- che nuove minacce", spiega Visco, "può aggravare il divario per le generazioni attuali e future". Le condizioni di fi- nanziamento nell'area euro resteranno "favorevoli,perché la Bce lo garantirà"