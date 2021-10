10.14 Maltempo: stop strade,linee ferroviarie Dopo le violente precipitazioni della notte c'รจ allerta rossa per Piemonte e parte della Lombardia.In Liguria inter- ruzioni per frane sulla Statale 35 dei Giovi e sulla statale del Turchino. Al lavoro i tecnici dell'Anas.E sempre al Nord chiuso tratto della ss 10 Padana Inferiore all'altezza di Alessandria. Temporali nella notte anche a Roma.Un fulmine ha causato lo stop della linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno.Interruzioni della Circum- vesuviana e su altre tratte ferroviarie della Campania.