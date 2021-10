11.22 Nadef,Franco:spazi alleggerimento fisco Margini nel 2022-2024 per intervenire su ammortizzatori sociali e alleggerire il carico fiscale.Così il ministro del- l'Economia,Franco,sulla Nadef alle com- missioni Bilancio di Camera e Senato. "Ci attendiamo di recuperare il livello pre-crisi nel II trimestre del 2022". Politica di bilancio espansiva fino al 2024, cioè finché Pil e occupazione non recupereranno caduta e mancata crescita rispetto al 2019.Il debito è sostenibi- le,ha detto. "Le famiglie italiane han- no accumulato un'enorme liquidità: più di 200 mld. Può essere un volano".