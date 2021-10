16.34 Draghi: Difesa Ue rafforzerebbe la Nato "Se l'Europa non ha una politica estera comune รจ molto difficile che possa ave- re una difesa comune". Lo ha ribadito il premier Draghi, dopo il vertice eu- ropeo in Slovenia, sottolineando il ri- schio di alleanze tra singoli Paesi Ue e non all'interno dello scudo europeo. Sottolineando come la Nato appare sem- pre meno interessata all'Europa, Draghi ha spiegato che "qualcosa complementare alla Nato rafforza Nato ed Europa". Poi l'auspicio di un nuovo slancio del pro- cesso di allargamento dell'Unione, come chiesto al vertice da molti Paesi.