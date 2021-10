16.55 Altolà dai governatori Lega: "No tasse" "Sulla delega fiscale è necessario un approfondimento. Servono garanzie che né questo né i prossimi governi utiliz- zino la riforma del Catasto per innal- zare surrettiziamente le tassazioni sulla casa.In assenza di tali certezze, si rischierebbe di andare a colpire, duramente e ingiustamente due pilastri del Paese,settore edilizio e famiglie". Lo sostengono i governatori della Lega Fedriga(F.V.Giulia),Fontana (Lombardia) Fugatti (Provincia Trento),Solinas (Sardegna),Tesei (Umbria), Zaia (Vene- to) che dicono:no aumento tasse su case