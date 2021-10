18.15 Conte:se Lega avanti così rischio crisi "Se la Lega va avanti così c'è il ri- schio di una crisi di governo".E'l'opi- nione del leader M5S, Conte. E a Salvi- ni: "Noi e il Pd fuori dal governo? Siamo seri, non è tempo di battute". "C'è una traiettoria politica generale che vede un dialogo costante e intenso con il Pd"."La traiettoria resta quella del dialogo perché per essere competi- tivi rispetto al Centrodestra il dialo- go deve essere coltivato ove possibile" "Grillo c'è sempre, la sua ispirazione eco-sociale rimane. Ovviamente siamo in una prospettiva politica diversa".