19.53 Malaria,Oms: sì a I vaccino per bambini L'Oms raccomanda l'impiego di massa del primo vaccino antimalarico per i bambi- ni,che potrà essere usato in particola- re in Africa subsahariana e in altre zone a rischio. Nel 2019 solo in Africa 260 mila i bambini vittime di malaria. "Momento storico.Il vaccino antimalari- co tanto atteso per i bambini è un pro- gresso per la scienza,la salute infan- tile e la lotta contro la malaria", ha detto il direttore generale Oms, Ghe- breyesus. Ogni anno nel mondo si regi- strano 230 mln di casi e 400 mila de- cessi per malaria.