21.11 Biden:Gop non giochi su debito pubblico La "smettano di giocare alla roulette russa sull'economia americana". Così il presidente Usa, Biden, ai repubblicani che sono contrari all'aumento del tetto del debito pubblico. "Si voti in Con- gresso per evitare il default che po- trebbe scattare entro il 18 ottobre". "Alzare il tetto del debito non signi- fica approvare una nuova spesa, c'entra con la volontà di pagare i nostri vec- chi debiti", ha detto dopo l'incontro alla Casa Bianca con gli Amministratori delegati dei maggiori gruppi Usa, tra cui quelli bancari.