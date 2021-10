17.18 Covid, 2.938 nuovi contagi e 41 decessi Ancora in calo la curva epidemica in Italia, dopo il temporaneo rialzo di mercoledì. Sono 2.938 i nuovi contagi, 3.235 i precedenti, a fronte di 297.356 tamponi processati (-4mila). Il tasso di positività scende leggermente all'1% 41 i decessi, 39 mercoledì, per un to- tale di 131.198 vittime. Costante il calo di ricoveri (-48) e terapie intensive (-12), con 24 ingres- si del giorno. In Veneto 349 casi, in Campania 328.