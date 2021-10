23.03 Dublino e Tallinn uniti a tassa globale Dopo l'adesione dell'Irlanda all'accor- do fiscale internazionale dell'Ocse per la tassazione minima per le multinazio- nali, anche l'Estonia firmerà l'intesa. La minimum tax globale del 15% è per le multinazionali. "Non cambia nulla per molte aziende estoni",ha detto il primo ministro, Kallas. Dublino aumenterà l'imposta sulle società dall'attuale 12,5%,annuncia il ministro delle Finan- ze, Donohoe: fine alla politica di tas- se ridotte introdotta nel 2003 attiran- do un enorme numero di multinazionali, soprattutto del settore tecnologico.