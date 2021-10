9.48 Covid, Rt a 0,83 e incidenza giù a 34 L'indice Rt resta stabile a 0,83,mentre l'incidenza scende a 34 casi settimana- li per 100.000 abitanti dai 37 di una settimana fa. Questi i dati della Cabi- na di Regia per il monitoraggio della pandemia da Covid-19. Calo al 4,8% per le terapie intensive e ricoveri a 433 contro i precedenti 459. Tasso occupazione aree mediche in calo al 5,1%.I ricoverati passano da 3.418 a 2.968. A rischio moderato Basilicata, Valle d'Aosta e le Province autonome di Bolzano e di Trento. Il Lazio torna a rischio basso pur con Rt a 1,02.