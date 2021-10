20.08 Ocse: 136 Paesi su 140 sì tassa globale Accordo sulla minimum tax al 15% dal 2023: ridistribuirà ai Paesi di tutto il mondo 125 mld di dollari da 100 tra le più grandi multinazionali del mondo. Intesa annunciata dal segretario Ocse (Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico), Cormann. "Momento storico", commenta il capo della Com- missione Ue, von der Leyen. "Il regime fiscale internazionale" sarà "più equo e più efficace. Una vittoria per un multilateralismo equilibrato", spiega Cormann. 136 su 140 Paesi G20,Ue e Ocse:sì a "economia globale digitale"