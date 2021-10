11.50 Russia,968 morti in un giorno: è record In 24 ore si sono registrati in Russia 968 decessi dovuti al Covid, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia. Nell'ultima giornata sono stati 29.362 i nuovi casi, il numero più alto in un giorno dallo scorso 24 dicembre, secon- do la Tass. In America Latina e Caraibi, il bilan- cio della pandemia ha superato 1,5 mi- lioni di morti. Oltre 600 mila nel solo Brasile, il secondo Paese più colpito al mondo, in termini assoluti, dopo gli Stati Uniti.