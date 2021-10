14.12 Addio a Bani Sard, ex presidente Iran Il primo presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Abolhassan Bani Sadr è morto a Parigi nell'ospedale della Pitié-Salpetrière all'età di 88 anni. Nato a Hamadan nel 1933, studia econo- mia alla Sorbona, una volta tornato in Iran si unisce all'opposizione allo Scià, viene incarcerato prima di ripa- rare esule a Parigi. Il suo momento di gloria è con la rivoluzione del 1979 quando si ritrova alla guida dello Sta- to. Le divergenze con Khomeini lo co- stringono all'esilio a Parigi dal 1981.