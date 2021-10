16.58 Ciclismo, Tadej Pogacar vince Lombardia Tadej Pogacar fa suo anche il Giro di Lombardia. Il 23enne sloveno, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi e del Tour de France (bis), brucia il bergamasco Fabio Masnada sul traguardo di Bergamo Alta. Staccato di meno di un minuto un gruppetto regolato da Adam Yates, com- prensivo del campione del mondo,Alaphi- lippe, compagno di squadra di Masnada. Pogacar ha piazzato l'azione che ha spaccato la corsa sul Ganda quando man- cavano 33km al traguardo (partenza da Como, per 239km, con sette salite). Ma- snada lo ha agganciato ma non รจ servito