20.28 Landini:squadrismo fascista contro Cgil "L'assalto alla sede della Cgil nazio- nale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respin- gere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista". Così il segretario Cgil, Landini, sull' assalto del corteo no green pass. "Domattina alle 10,davanti la sede del- la Cgil -aggiunge- è convocata d'urgen- za l'assemblea generale della Confede- razione per decidere tutte le iniziati- ve necessarie".