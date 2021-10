17.12 Covid,2.494 nuovi positivi e 49 vittime Sono 2.494 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Ita- lia, in crescita rispetto ai 1.516 pre- cedenti, ma a fronte di 315.285 tamponi processati (+200mila). Il tasso di po- sitività scende infatti allo 0,8%. Sono invece 49 le vittime, 34 lunedì. In calo ricoveri (-23) e le terapie in- tensive (-4) con 21 ingressi del giorno La regione con più casi è il Veneto (+342), seguita da Lombardia (+306), Sicilia (+273), Lazio (+221).