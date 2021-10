20.02 Italia-Svizzera si giocherà a Olimpico "Italia-Svizzera,gara di qualificazione ai Mondiali di calcio, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma". Lo annuncia all'Ansa una fonte di Sport e Salute, la società pubblica che ge- stisce l'impianto, dopo il sopralluogo effettuato con i funzionari della Fe- dercalcio. La data è il 12 novembre. La partita, decisiva per accedere a Qa- tar 2022, era a rischio spostamento per le condizioni del manto erboso dell'O- limpico. Lo stadio ospiterà il 4 novem- bre la Roma in Conference League, il 6 la Nazionale di rugby e il 7 la Lazio.