9.05 Taiwan,Putin:a Cina non serve uso forza Per realizzare la riunificazione con Taiwan "penso che la Cina non abbia bi- sogno di usare la forza". Così il pre- sidente russo, Putin, alla Cnbc.La Cina è una "economia potente e in termini di parità di acquisto è la numero uno al mondo davanti agli Usa (...) ed è in grado di realizzare i suoi obiettivi nazionali. Non vedo alcuna minaccia". La posizione di Mosca su Taiwan è nota: "Per noi (...) l'isola appartiene alla Cina", ha dichiarato recentemente il ministro degli Esteri russo, Lavrov.