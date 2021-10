12.00 Bottiglia incendiaria a Cgil di Jesi Una bottiglia incendiaria è stata lan- ciata davanti alla sede Cgil di Jesi, Ancona. L'ha trovata, inesplosa, un passante. La bottiglia è riuscita solo a causare un principio di incendio, an- nerendo parte del muro vicino al can- cello di ingresso del sindacato. Indaga la Digos, dopo la denuncia con- tro ignoti presentata dalla Cgil.Barba- resi, segretaria Marche, esprime preoc- cupazione per il grave gesto intimida- torio e ribadisce l'invito a partecipa- re alla manifestazione a Roma, sabato.