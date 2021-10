17.27 Covid,2.668 nuovi positivi e 40 vittime Sono 2.668 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 2.772 i precedenti, a fronte di 324.614 tamponi processati rispetto ai 278.945 di mercoledì. Il tasso di positività è allo 0,8%, in calo rispet- to all'1% del giorno precedente. Ancora 40 decessi nelle ultime 24 ore, tre in più, 131.461 da inizio epidemia. In calo i ricoveri (-73) e le intensive (-8) con 22 ingressi del giorno. In Veneto 334 casi, in Campania 313 e nel Lazio 275.