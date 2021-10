8.53 Ballottaggi, scatta silenzio elettorale Stop ai comizi pubblici. Da oggi,infat- ti, scatta il silenzio elettorale per i ballottaggi in 65 comuni di 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia, per l'elezione diretta dei sindaci. Si vota domenica 17 e lu- nedì 18 ottobre. Gli elettori chiamati alle urne sono oltre 5 milioni. Interessati 10 comuni capoluogo, tra cui Roma, Torino e Trie- ste. Seggi aperti dalle 7 alle 23 dome- nica e dalle 7 alle 15 lunedì. Ballot- taggi anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.