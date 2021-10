11.23 Caritas:nel 2020 aiutate 2 mln persone Nel 2020 la Caritas in Italia ha sup- portato 1,9 mln di persone,una media di 286 individui per ciascuno dei 6.780 servizi del circuito Caritas diocesane. Quasi il 30% dei "nuovi poveri" ha con- tinuato ad aver bisogno anche nel 2021. Emerge dal Rapporto Povertà Caritas. Delle persone sostenute,quasi la metà, il 44%,si è rivolta alla Caritas per la prima volta.Le regioni con più alta in- cidenza di "nuovi poveri",Valle d'Aosta (61,1%),Campania(57%),Lazio(52,9%)Sar- degna,(51,5%)Trentino A.Adige 50,8%.Tra 18-34 anni le povertà pesano per 57,7%.