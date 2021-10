11.37 Confindustria:Pil 6,1% 2021, +4,1% 2022 Confindustria prevede una "risalita del Pil nel 2021 più forte delle attese".La previsione del Centro Studi è di"+6,1%, due punti in più rispetto alle stime di aprile,seguito da ulteriore +4,1% nel 2022"."Una robusta ripartenza del Pil pari a oltre +10% nel biennio, riporte- rebbe l'economia a livelli pre-crisi", affermano da Viale dell'Astronomia. Per Bonomi,serve una manovra di bilan- cio che"accompagni il Paese verso l'u- scita dalla crisi"con "risorse per so- stenere la transizione energetica e am- bientale"e per le "riforme strutturali"