13.06 Ballottaggi, alle 12 affluenza 9,73% L'affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni chiamati al voto è del 9,73%. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia. Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%. L'affluenza è quindi in ulteriore calo rispetto al primo turno, due settimane fa.