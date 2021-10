19.14 Riad, morti 3 ballerini in gita deserto Tre italiani sono morti in un incidente nel deserto a Riad, in Arabia Saudita. Sono tutti ballerini: uno di loro aveva partecipato alla Notte della Taranta 2021, il piĆ¹ grande festival di musica popolare che si tiene in Puglia. I tre uomini erano nel Paese arabo per esibirsi all'inaugurazione di un teatro Nel loro giorno libero hanno fatto una escursione nel deserto con un gruppo di 10 persone: tutti danzatori italiani e le loro guide. Morte anche due perso- ne del luogo. I mezzi su cui viaggiava- no sarebbero finiti in una scarpata.