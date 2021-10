7.00 Ballottaggi, seggi aperti fino alle 15 Seggi aperti dalle 7 alle 15 nei 65 co- muni d'Italia interessati al turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Ve- nezia Giulia. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa anche 10 comuni capoluogo,tra cui Roma, Torino e Trieste. Si vota per l'elezione del sindaco an- che a Varese,Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.