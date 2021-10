19.44 Voto,Conte:drammatica vittoria astenuti "Il vero protagonista di questa tornata di ballottaggi è in modo drammatico l'astensionismo che sfiora il 60%: deve far riflettere e dovrebbe allarmare tutte le forze politiche". Così il lea- der del Movimento 5 Stelle, Conte, dopo i ballottaggi delle Amministrative. Il M5s "ha il dovere di dare una rispo- sta a chi non crede più nella Politica come soluzione:a Roma, Torino e Trieste sarà all'opposizione.Lavoreremo in modo costruttivo, ma senza fare sconti a chi governerà le città: nostra stella pola- re è sempre l'interesse dei cittadini".