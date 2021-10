17.40 Più casi,2.697 e più morti.Salgono a 70 Sono 2.697 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in crescita rispetto ai 1.587 del giorno prima, ma a fronte di un numero molto alto di tamponi,662mila rispetto ai 219.878 precedenti.Il tasso di positività scende infatti allo 0,4%. Ancora in crescita i decessi,70 rispet- to ai 44 di lunedì, 131.655 in tutto. In calo ricoveri (-5) e terapie inten- sive (-3) con 27 ingressi del giorno. In Lombardia 412 casi, nel Lazio 326, in Veneto 294.