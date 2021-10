12.17 Legittimo obbligo vaccino per sanitari Il Consiglio di Stato ha stabilito con la sentenza n.7054/2021 pubblicata oggi che l'obbligo vaccinale per il persona- le sanitario è legittimo. E' stata così respinta l'istanza di al- cuni medici, paramedici, farmacisti, parafarmacisti e altri operatori sani- tari della Regione Autonoma Friuli Ve- nezia Giulia non ancora vaccinati. La sentenza conferma dunque l'obbligo vac- cinale contro il Sars-CoV-2 come previ- sto per il personale sanitario dall' articolo del decreto legge n.44 del 2021.