8.00 Cina,Evergrande torna in Borsa e crolla Dopo oltre 2 settimane di sospensione, Evergrande,il gigante del settore immo- biliare cinese, torna alle contratta- zioni borsistiche ad Hong Kong e subi- sce un ulteriore crollo del 10,51%.Sul- l'orlo del collasso economico, il suo default è atteso il prossimo 23 otto- bre, alla scadenza dei termini per il pagamento degli interessi di un bond. Con i creditori che cercano di essere rimborsati per oltre 300 miliardi di dollari, Evergrande è oggi la società immobiliare più indebitata al mondo e sta mettendo in crisi l'economia cinese