17.18 Covid, 3.725 nuovi casi e 24 vittime Lieve calo della curva epidemica. Sono 3.725 i nuovi contagi Covid in Italia, 3.908 il giorno prima, con 403.715 tamponi processati (-86mila). Il tasso di positività sale allo 0,9% (+1%). In calo le vittime, sono 24 rispetto alle 39 di sabato, per un totale di 131.826 da inizio pandemia. Salgono ricoveri (+18) e terapie in- tensive (+3) con 18 ingressi del giorno In Campania +467, nel Lazio +459 e nel Veneto +398.