12.57 Mattarella:università presidio legalità La formazione delle coscienze è indi- spensabile in tutto il nostro Paese. E' decisiva per la lotta alla criminalità organizzata,ed è uno degli elementi cui concorre l'insegnamento universitario che, come presidio di cultura, è ovun- que un elemento di sostegno". Così il presidente Mattarella,all'inau- gurazione dell' anno accademico dell' università di Foggia. "Bisogna sostene- re un'economia che cresce, aumentare i posti di lavoro, e l'università è deci- siva".E invita i giovani "ad accettare il rischio e a mettersi in gioco".