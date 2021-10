3.25 Amazzonia, Brasile chiederà indennizzi In vista di Cop 26, che si aprirà dome- nica a Glasgow in Scozia, il Brasile ha intenzione ottenere indennizzi in cam- bio di un impegno a preservare le fore- ste dell'Amazzonia.Lo ha detto il vice- presidente,il generale Hamilton Mourao. "L'Amazzonia- ha detto - rappresenta circa la metà del Brasile. Se dobbiamo mantenerne intatto l'80%, non solo per rispettare gli impegni nazionali, ma per cooperare con il resto del mondo per combattere il cambiamento climati- co stiamo parlando di preservare l'equivalente di 10 Germanie".