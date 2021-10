16.35 Maltempo Catania,sindaco:restate a casa Il sindaco di Catania, Pogliese, parla di "eventi eccezionali e senza prece- denti per violenza e intensità", a pro- poisto dei nubifragi che da ore inve- stono la Sicilia orientale. "Ho disposto, in accordo con il prefet- to, la chiusura immediata di tutte le attività commerciali a eccezione di farmacie, alimentari e generi di prima necessità", scrive su Facebook. Esorta a non uscire di casa, se non per emer- genza.Proseguono le ricerche della don- na dispersa a Scordia, mentre ieri è stato ritrovato il corpo del marito.