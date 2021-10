16.45 Ancora più casi,4.598, e più vittime,50 Continua a crescere la curva pandemica in Italia: sono 4.598 i nuovi casi di Covid contro i 4.054 di martedì, con 468.104 tamponi processati (639.745 il giorno prima). Il tasso di positività sale all' 1% (+0,3%). Ancora 50 vittime (+2), 131.954 da inizio pandemia. Invariate le terapie intensive, 341, con 27 ingressi del giorno, mentre pro- segue la crescita dei ricoveri, +11. In Campania +592, in Veneto +539 e in Lombardia +513.