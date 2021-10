19.09 Via libera del Cdm a Legge di Bilancio Il Cdm ha dato il via libera alla Legge di Bilancio.Una manovra in 185 articoli e che prevede misure per circa 30 mi- liardi. Approvazione all'unanimità, accompagna- ta da un lungo applauso dei ministri. A breve la conferenza stampa del pre- mier Draghi e del ministro dell'Econo- mia Franco.