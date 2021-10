9.54 G20, al via stamane il vertice a Roma Al via alla Nuvola dell'Eur il vertice del G20 incentrato sui temi della lotta alla pandemia e ai cambiamenti climati- ci.Dopo l'arrivo dei leader,accolti dal presidente del Consiglio Draghi, la ce- rimonia di benvenuto e la tradizionale foto di famiglia,i lavori alla Nuvola comiceranno con la prima sessione su 'Economia e salute globale'. Dopo il pranzo, alle 15 è in programma l'evento 'Sostenere le pmi e le imprese femminili per crescere meglio'.Alle 19, si terrà invece l'evento culturale alle Terme di Diocleziano.