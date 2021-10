15.06 Iss: nuova allerta per incidenza Covid La provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno registrato il valore maggiore di inci- denza dei casi di Covid ogni 100mila abitanti, con un valore nazione di 46. A Bolzano, si รจ passati da 85,6 a 101,7, in Friuli Venezia-Giulia a 96,5 (il doppio in una settimana) e in Veneto da 48,3 al 61,4. Il report dell'Iss sottolinea che la protezione vaccinale resta alta anche con la variante Delta: al 95% rispetto ai ricoveri nelle intensive, al 91% rispetto ai decessi.