22.00 G20,Mattarella:debitori verso i giovani "La pandemia ha reso evidente, in ma- niera drammatica che nessuno, a pre- scindere dalle dimensioni della sua economia, è in grado di affontare da solo problemi che riguardano la condi- zione generale dell'Umanità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al brindisi per il G20. "Siamo debitori verso i giovani" ha ag- giunto Mattarella. "Non dobbiamo conse- gnare a chi verrà dopo di noi un piane- ta solcato da conflitti le cui risorse siano state dilapidate".