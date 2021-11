7.00 Maltempo, è allerta gialla in 9 Regioni Il maltempo continuerà anche oggi ad investire la Penisola. Allerta gialla in 9 Regioni: Basilicata, Calabria,Cam- pania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia e Veneto. Si prevedono precipitazioni diffuse e in alcuni casi anche di forte intensità. Sono possibi- li grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Il Paese è interessato da un'ampia per- tubazione atlantica, che investirà dap- prima il Nord-Ovest e successivamente si estenderà su gran parte delle regio- ni centrosettentrionali.