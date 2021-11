7.00 Cop26, premier giapponese va a Glasgow Il primo ministro giapponese Fumio Ki- shida è partito per Glasgow,dove parte- ciperà alla seconda giornata del verti- ce sul clima COP26, nel suo primo viag- gio ufficiale dopo la vittoria eletto- rale del partito domenica scorsa. "Voglio trasmettere al mondo la ferma determinazione del Giappone a esercita- re la sua leadership verso le emissioni zero in Asia",ha detto prima di partire La terza economia mondiale mantiene una forte dipendenza dal carbone ed è il 6° Paese al mondo a emettere più Co2 dietro a Cina, Usa, India, Russia e Ue.