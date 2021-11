8.52 Maltempo, allerta arancione in Veneto Allerta arancione per il maltempo,oggi, in Veneto. Gialla in altre cinque re- gioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Mentre per oggi ci si attende una breve tregua dalle piogge, per domani si prevede l' arrivo sull'Italia di un nuovo ciclone con temporali e freddo. Numerosi ieri gli interventi di Prote- zione civile e Vigili del fuoco a Sira- cusa. Per la previsione di onde di ma- rea fino a 120 cm.a Venezia รจ entrato in funzione il Mose.