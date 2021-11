03/11/2021 18:15 Colle: Onu,Nato,Ue per sicurezza Italia 18.15 Colle: Onu,Nato,Ue per sicurezza Italia "Le Nazioni Unite, l'Alleanza Atlanti- ca, l'Unione Europea rappresentano i pilastri della nostra politica di si- curezza e difesa". Così il Presidente Mattarella, alla cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d' Italia, in occasione della ricorrenza del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. "L'Ue- ha aggiunto - è chiamata oggi ad un cambio di passo deciso rispetto ai dossier principali, assumendo piena responsabilità anche nel campo della politica estera e di difesa".